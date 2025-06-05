Разрушения и пожары в гражданских объектах: последствия ночной атаки дронами в Одесской области

Российская армия в ночь на 5 июня атаковали Одесскую область беспилотниками. Вследствие этого в регионе произошли возгорания и разрушения гражданских объектах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера, ГСЧС Украины и Офис генпрокурора.

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Какие последствия обстрела Одесской области врагом

Олег Кипер рассказал, что из-за атаки ударными беспилотниками врага пострадал Белгород-Днестровский район.

В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея. Информация о пострадавших не поступала,

– отметил начальник Одесской ОВА.

Последствия российской атаки по Одесской области 5 июня / Фото из телеграм-канала Олега Кипера

Он заверил, что уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий российского обстрела. Правоохранители документируют очередные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

В ГСЧС, в свою очередь, подчеркнули, что спасатели и местные пожарные команды оперативно ликвидировали пожары, которые вспыхнули в Белгород-Днестровском районе во время вражеской атаки.

Спасатели ликвидировали пожары в Белгород-Днестровском районе / Фото ГСЧС

В Офисе генпрокурора добавили, предварительно установлено, что враг применил более 25 БПЛА по Одесской области для атаки. Осмотр пострадавших мест обстрела продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Враг атаковал Одесскую область 25 беспилотниками / Фото Одесской областной прокуратуры

На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России. Кроме того, начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.