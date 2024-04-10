Одесскую область утром снова атаковали "Шахеды" и ракеты

Воздушные силы сообщили о новой угрозе "Шахедов" для Одесской области в 04:54. Несколькими часами ранее в регион уже направлялись дроны-камикадзе, но изменили курс.

Тогда “Шахеды” атаковали Николаевскую область, там слышали взрывы в самом областном центре, а также в Очакове. И вот под утро дроны в новой атаке все-таки добрались до Одесской области.

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Воздушную тревогу объявили в 04:50. А Воздушные силы опубликовали сообщение следующего содержания: "Новая группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

Мониторинговые каналы, впрочем, уверяли, что дрон всего один. И за буквально десять минут написали, что тот прекратил существование. Отбой тревоги и угрозы "Шахедов" Воздушные силы объявили в 05:26.

Но на этом опасность не закончилась – всего через минуту военные сообщили о ракете в направлении Одесской области. Очевидно, речь шла о баллистическом обстреле. Мониторы предположили, что это были ракеты "Искандер К".

Глава Областной военной администрации Олег Кипер написал: "Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!"

Обновление в 05:48. Объявили отбой воздушной тревоги.

Вечером 9 апреля в Одессе уже раздавались взрывы, как сообщали корреспонденты 24 Канала, находившиеся на месте. В области несколько раз звучала тревога, могли быть применены как баллистические, так и авиационные средства поражения.