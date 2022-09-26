Одессу атаковали дронами-камикадзе, все удалось уничтожить, – ОК "Юг"
Источник:"Одесса. Официально"
Россия снова атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Все беспилотники удалось уничтожить.
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Оккупанты запустили 3 иранских дрона.
Обратите внимание В Одессе прогремела серия взрывов, объявлена тревога: россияне снова атакуют дронами
Все дроны уничтожены
Первые сообщения о взрывах появились около 21:28. Затем повторные взрывы жители города слышали около 21:55. Тревога в Одессе и области была объявлена с 21:27 до 22:54.
Оккупанты снова использовали иранские дроны-камикадзе Shaheed 136. Однако наша ПВО "приземлила" все 3 запущенных оккупантами беспилотника.
В последние несколько дней россия активно использует предоставленные Ираном беспилотники, хотя в Тегеране отказываются признавать факт продажи дронов.