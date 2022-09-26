Одессу атаковали дронами-камикадзе, все удалось уничтожить, – ОК "Юг"

Россия снова атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Все беспилотники удалось уничтожить.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Оккупанты запустили 3 иранских дрона.

Обратите внимание В Одессе прогремела серия взрывов, объявлена ​​тревога: россияне снова атакуют дронами

Все дроны уничтожены

Первые сообщения о взрывах появились около 21:28. Затем повторные взрывы жители города слышали около 21:55. Тревога в Одессе и области была объявлена ​​с 21:27 до 22:54.

Оккупанты снова использовали иранские дроны-камикадзе Shaheed 136. Однако наша ПВО "приземлила" все 3 запущенных оккупантами беспилотника.

В последние несколько дней россия активно использует предоставленные Ираном беспилотники, хотя в Тегеране отказываются признавать факт продажи дронов.