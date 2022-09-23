Одессу атаковали дроны-камикадзе с моря: есть погибший

Оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате погиб 1 человек.

Оккупанты атаковали город двумя дронами "Шахид-136". Один дрон удалось сбить силам ПВО.

Напомним В Одессе слышали взрывы: СМИ пишут об атаке дронами

Последствия вражеской атаки

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что россия атаковала Одессу двумя иранскими дронами-камикадзе. Они прилетели в город с моря.

В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы. На месте пожара работают спасатели.

Кроме того, в Одессе прогремел взрыв на АЗС, однако спикер ОВА Сергей Братчук заверил, что этот инцидент никак не связан с атакой оккупантов. Представитель администрации отметил, что официальная информация будет позже, однако намекнул, что причиной взрыва там мог стать найденный боеприпас, ведь Братчук призвал не касаться подозрительных предметов, потому что в городе можно еще найти снаряды со времен Второй мировой войны.

Напомним, что около 14:40 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через 20 минут в Сети появилась информация о взрывах и звуках выстрелов в городе. Некоторые телеграм-каналы уже сообщали о "прилетах", однако их не было. Эти звуки были результатом работы ПВО.