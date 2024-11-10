Последствия атаки на Одессу: есть пострадавшие, погибла собака

В ночь на 10 ноября российские войска совершили беспилотную атаку на Одессу, в результате которой один человек получил ранения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

Смотрите также Атака "Шахедами" продолжается: где сейчас российские дроны

Ударные беспилотники атаковали Одессу около полуночи применив ударные беспилотники. Повреждения получили жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.



Последствия атаки на Одессу / Фото из телеграма Труханова

Пострадавшие

Известно, что в результате атаки один человек получил ранения, погибших среди людей нет. В одном из разрушенных домов нашли погибшую собаку.

Россияне в четвертый раз за неделю атаковала Одессу / Фото с телеграма Труханова

Экстренные службы ликвидируют последствия удара. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

Утром на месте развернут оперативный городской штаб.

Последствия атаки врага на Одессу: видео

Важно. Атака на Одессу и Одесский район продолжалась около 2 часов. Это четвертая подряд дроновая атака российских войск на Одессу и область за эту неделю.