Последствия атаки на Одессу: есть пострадавшие, погибла собака
В ночь на 10 ноября российские войска совершили беспилотную атаку на Одессу, в результате которой один человек получил ранения.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.
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Ударные беспилотники атаковали Одессу около полуночи применив ударные беспилотники. Повреждения получили жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.
Последствия атаки на Одессу / Фото из телеграма Труханова
Пострадавшие
Известно, что в результате атаки один человек получил ранения, погибших среди людей нет. В одном из разрушенных домов нашли погибшую собаку.
Россияне в четвертый раз за неделю атаковала Одессу / Фото с телеграма Труханова
Экстренные службы ликвидируют последствия удара. Правоохранители фиксируют последствия атаки.
Утром на месте развернут оперативный городской штаб.
Последствия атаки врага на Одессу: видео
Важно. Атака на Одессу и Одесский район продолжалась около 2 часов. Это четвертая подряд дроновая атака российских войск на Одессу и область за эту неделю.