Про це інформує 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Ударні безпілотники атакували Одесу близько опівночі застосувавши ударні безпілотники. Пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.



Наслідки атаки на Одесу / Фото з телеграму Труханова

Постраждалі

Відомо, що унаслідок атаки одна людина зазнала поранення, загиблих серед людей немає. В одному зі зруйнованих будинків знайшли загиблого собаку.

Росіяни вчетверте за тиждень атакувала Одесу / Фото з тг Труханова

Екстрені служби ліквідовують наслідки удару. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Зранку на місці розгорнуть оперативний міський штаб.

Наслідки атаки ворога на Одесу: відео

Важливо. Атака на Одесу та Одеський район тривала близько 2 годин. Це четверта поспіль дронова атака російських військ на Одесу та область за цей тиждень.