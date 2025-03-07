Одесса под атакой беспилотников: раздаются взрывы

В ночь на 8 марта российские захватчики в очередной раз атакуют Одессу ударными дронами. По вражеским целям работает ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Взрывы в Одессе сегодня

Тревогу в Одесской области объявили около 20:28. Уже через несколько минут Воздушные силы сообщили, что российские беспилотники в акватории Черного моря в направлении Одессы.

Одесса и район, угроза применения ударных беспилотников! Будьте в укрытиях!

– призвал председатель ОВА Олег Кипер о 21:19.

Российскую атаку также прокомментировал городской голова. Геннадий Труханов призвал находиться в безопасных местах.

В городе слышны взрывы. По российским беспилотникам работают Силы ПВО.