Одессу атаковали "Шахедами" и "Калибрами": в городе раздавались взрывы, работало ПВО

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. В ночь на 18 июля враг запустил "Шахеды", которыми атакует Юг, в частности Одессу. В городе раздавались взрывы, известно о работе ПВО.

Около 02:20 Сергей Братчук отметил, что в Одессе идет боевая работа ПВО. Он призвал людей соблюдать правила безопасности и не покидать укрытия.

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Россияне атакуют Одессу дронами

Об этом заявил глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что по югу враг запустил ударные беспилотники. Высокопоставленный чиновник добавил, что существует вероятность того, что запустят сразу несколько волн атак.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Ни в коем случае не подходите к окнам и не снимайте работу ПВО! Берегите себя и близких,

– призвал он.

В СМИ сообщают, что звуки взрывов раздавались в Одесской области в 02:01, в Одессе – в 02:06 и 02:31.

В ОК "Юг" подчеркнули, что также существует очень высокий риск уровня ракетной угрозы. В акватории Черного моря фиксируют активность ракетоносителей "Калибров".

Помните, что даже при удачной работе ПВО может быть падение обломков, разрушение и пожар. Обязательно позаботьтесь о безопасности – перейдите в укрытие, или воспользоваться правилом "двух стен",

– призывают людей.

Также настойчиво просят не снимать на фото и видео работу ПВО. Более того, ни в коем случае не выкладывайте эти материалы в сеть. Помните, что таким образом вы помогаете врагу корректировать огонь.

В Воздушных силах подчеркивают, что россияне могут совершить комбинированную атаку в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Пока там фиксируется атака дронами-камикадзе.

По состоянию на 02:50, мониторинговый канал Monitor отметил, что в направлении Одессы продолжают двигаться "Шахеды". Группы небольшие, но жителей предупреждают, что будет громко.

К сожалению, около 04:00 россияне атаковали Одессу еще и крылатыми ракетами "Калибр". Их враг запустил из акватории Черного моря. СМИ уже сообщают, что в городе раздаются взрывы.