Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме После 10 попаданий БпЛА в Одессе есть жертва и пострадавшие, среди них – спасатели

Что сказали в Генштабе о ночной атаке врага 20 июня

В Генеральном штабе рассказали, что в Одессе было 10 попаданий российских дронов по жилым домам. По состоянию на утро известно о 14 пострадавших.

Пламенем ночью полностью охватило 4-этажный дом, во время ликвидации в результате обвала конструкции пострадали 3 спасателя. Также горели три этажа 23-этажной высотки, и еще 5 других жилых домов,

– отметили военные.

Генштаб также отметил, что по городу Харьков и пригороду враг также совершил массированную атаку ударными дронами. Известно о 4 попаданиях по гражданским объектам, в результате чего пострадали 4 гражданских, в частности двое несовершеннолетних.

В МВД Украины добавили, что в Одессе среди пострадавших людей, были 3 спасателя, на которых обвалились конструкции дома во время спасения людей. Спасены 6 человек, из них 2 детей, и эвакуированы 600. ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости, продолжаются поисковые работы.

На Харьковщине среди пострадавших были две девушки 12 и 17 лет. Возгорание произошло на крыше недостроенного дома и в 3 ангарах. Повреждены жилые дома и авто.

К слову, Воздушные силы ВСУ рассказали, что российские захватчики ночью 20 июня запустили по Украине 86 беспилотников типа "Шахед" и других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 70 российских дронов: 34 вражеские цели были сбиты огневыми средствами поражения, еще 36 – локально потеряны/ заглушены РЭБ.