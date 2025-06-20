Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Після 10 влучань БпЛА в Одесі є жертва та постраждалі, серед них – рятувальники

Що сказали у Генштабі про нічну атаку ворога 20 червня

У Генеральному штабі розповіли, що в Одесі було 10 влучань російських дронів по житлових будинках. Станом на ранок відомо про 14 потерпілих.

Полум'ям уночі повністю охопило 4-поверховий будинок, під час ліквідації внаслідок обвалу конструкції постраждали 3 рятувальники. Також горіли три поверхи 23-поверхової висотки, та ще 5 інших житлових будинків,

– зазначили військові.

Генштаб також зауважив, що по місту Харків та передмістю ворог також здійснив масовану атаку ударними дронами. Відомо про 4 влучання по цивільних об'єктах, унаслідок чого постраждали 4 цивільних, зокрема двоє неповнолітніх.

До слова, Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські загарбники вночі 20 червня запустили по Україні 86 безпілотників типу "Шахед" та інших типів. Силам ППО вдалося знешкодити 70 російських дронів: 34 ворожі цілі було збито вогневими засобами ураження, ще 36 – локаційно втрачені/ заглушені РЕБ.