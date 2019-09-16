Одежду для военных в 2020 году обновят: каких изменений следует ожидать защитникам

Так, изменения прежде всего коснутся демисезонного белья, флисовых курток и обуви. В дальнейшем будут обновлять и другие предметы комплектов.

Полное обновление летних, зимних и общевойсковых полевых комплектов для украинских защитников планируют провести в 2020 году. Об этом сообщил начальник отдела разработки вещевого имущества ВСУ подполковник Василий Саковец в комментарии информагентству Минобороны "АрмияInform".

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Подполковник заметил: в последние годы от военнослужащих поступил ряд замечаний касательно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. Дело в том, что раз в три месяца специалисты проводят соответствующие опросы военных в районе проведения боевых действий.

Кроме того, в отношении одежды военнослужащих поступило большое количество запросов из Генерального штаба ВСУ.

На основе этих опросов и замечаний в первую очередь будет обновлено демисезонное белье, флисовые куртки и технология производства обуви,

– отметил Саковец.

Далее изменения коснутся и других предметов гардероба военных.

"И наконец, в 2020 году на территории Украины планируют изготавливать качественные мембранные материалы. Сейчас мы вынуждены закупать их у иностранного производителя", – добавил Саковец.

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