Один человек погиб, еще одного – ищут, – ГСЧС об ударе по Харьковской ТЭЦ

Российские оккупанты вечером 11 сентября ударили по Харьковской ТЭЦ. В результате ракетных обстрелов погиб один человек.

Вражеская атака произошла во время воздушной тревоги, которая началась примерно в 19:00. после этого в нескольких областях пропал свет.

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В результате обстрела Харьковской ТЭЦ погиб человек