Один человек погиб, еще одного – ищут, – ГСЧС об ударе по Харьковской ТЭЦ
11 сентября 2022 , 23:18Читати новину українською
Российские оккупанты вечером 11 сентября ударили по Харьковской ТЭЦ. В результате ракетных обстрелов погиб один человек.
Вражеская атака произошла во время воздушной тревоги, которая началась примерно в 19:00. после этого в нескольких областях пропал свет.
К теме В нескольких областях исчез свет: кафиры ударили по критической инфраструктуре
В результате обстрела Харьковской ТЭЦ погиб человек