"Один дизайнер": у украинских и молдавских антивакцинаторов заметили одинаковые плакаты

В Украине 3 ноября противники вакцинации выходили на протесты. Такие же митинги происходили в соседней Молдове. Люди заметили, что демонстранты несли очень похожие плакаты.

Да, цвет, шрифт и фразы были одинаковы. Разный только язык. В сети шутят, что "дизайнер плакатов, наверное, один".

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Митинг антивакцинаторов в Киеве: что известно

В Киеве 4 ноября антивакцинаторы вышли на акцию. Они держали в руках плакаты с надписями "против фашизма" и "геноцида". Люди требовали, чтобы власть позволила им ходить без масок, не делать прививок и работать.

Демонстранты перекрыли дороги. Это привело к возникновению серьезных заторов, в которых оказались медики и скорая помощь.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал действо насмешкой над врачами и родными умерших от COVID-19. Он подчеркнул, что в реанимациях этот антивакцинаторський дух быстро исчезает.

Блогер Елена Фаист на митинге в Киеве заявила, что якобы украинцы и россияне "один народ". Она рассказала, что ей "деньги пересылали даже из России".



Антивакцинаторы в Украине / Фото "Телеграф"



Антивакцинаторы в Молдове / Фото из Фейсбука Татьяны Поповой

Текст поста Татьяны Поповой:

Представляете, как неожиданно, но дизайнер плакатов для митингов антивакцинаторов в Украине и Молдове видим тот же. Кто бы это мог быть?

Если у вас есть фото плакатов из других стран Европы, публикуйте их в комментариях или присылайте в личные сообщения.