Так, колір, шрифт та фрази були однакові. Різна тільки мова. У мережі жартують, що "дизайнер плакатів, напевно, один".

До теми Антивакцинатори вийшли "захищати свої права" в Києві: фоторепортаж акції

Мітинг антивакцинаторів у Києві: що відомо

У Києві 4 листопада антивакцинатори вийшли на акцію. Вони тримали в руках плакати з написами "проти фашизму" та "геноциду". Люди вимагали, щоб влада дозволила їм ходити без масок, не робити щеплень та працювати.

Демонстранти перекрили дороги. Це призвело до виникнення серйозних заторів, в яких опинилися медики та швидка допомога.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав дійство глузуванням з лікарів та рідних померлих від COVID-19. Він наголосив, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.

Зверніть увагу! Блогерка Олена Фаіст на мітингу у Києві заявила, що нібито українці та росіяни "один народ". Вона розповіла, що їй "гроші пересилали навіть з Росії".



Антивакцинатори в Україні / Фото "Телеграф"



Антивакцинатори в Молдові / Фото з фейсбуку Тетяни Попової

Текст поста Тетяни Попової:

Уявляєте, як несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові бачимо той самий. Хто б це міг бути?

Якщо у вас є фото плакатів з інших країн Європи, публікуйте їх у коментарях або надсилайте у приватні повідомлення.