Так, колір, шрифт та фрази були однакові. Різна тільки мова. У мережі жартують, що "дизайнер плакатів, напевно, один".
До теми Антивакцинатори вийшли "захищати свої права" в Києві: фоторепортаж акції
Мітинг антивакцинаторів у Києві: що відомо
У Києві 4 листопада антивакцинатори вийшли на акцію. Вони тримали в руках плакати з написами "проти фашизму" та "геноциду". Люди вимагали, щоб влада дозволила їм ходити без масок, не робити щеплень та працювати.
Демонстранти перекрили дороги. Це призвело до виникнення серйозних заторів, в яких опинилися медики та швидка допомога.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав дійство глузуванням з лікарів та рідних померлих від COVID-19. Він наголосив, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.
Антивакцинатори в Україні / Фото "Телеграф"
Антивакцинатори в Молдові / Фото з фейсбуку Тетяни Попової
Текст поста Тетяни Попової:
Уявляєте, як несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові бачимо той самий. Хто б це міг бути?
Якщо у вас є фото плакатів з інших країн Європи, публікуйте їх у коментарях або надсилайте у приватні повідомлення.