Один из базовых сценариев – Лещенко о попытках РФ создать квазиреспублики на Западе Украины

Россия хотела создать свои марионеточные квазиреспублики в западных областях Украины. Это был один из базовых сценариев российского вторжения в Украину.

Сценарий создания фейковых народных республик – типичный для России

Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко на брифинге в Офисе Президента, сообщает 24 канал. Как известно, намерениям врага помешала СБУ.

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Сергей Лещенко рассказал, что сценарий создания фейковых народных республик на Западе Украины был прописан в российских СМИ еще в начале полномасштабной войны.

Это был один из базовых сценариев, которых добивается Россия, начав войну против Украины,

– сказал журналист.

Лещенко объяснил, что цель этих фейковых республик – якобы поддержка местным населением желания отделиться от Киева.

По словам журналиста, сценарий создания фейковых народных республик – типичный для России. Лещенко отметил, что так было на Донбассе, и теперь россияне пытаются сделать что-то подобное в Херсоне.

Кроме того, он напомнил, что российская пропаганда распространяла фейк о намерении русинов создать так называемую фейковую республику "Карпатскую Русь".

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