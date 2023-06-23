Зафиксировали остатки одной из ракет Х-101/Х-555 на одной из улиц областного центра. Они упали вблизи частного дома.
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Жителей эвакуировали
Как подчеркнули в Хмельницкой ОВА, жителей частных домов вокруг места падения обломков временно эвакуировали. Сделали это в целях безопасности граждан.
В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие взрывотехнические службы. Они производят работы по ликвидации остатков обломков.
Ситуация под контролем. Просьба ко всем жителям – не паниковать и с пониманием отнестись к этой ситуации!
– сообщили в Хмельницкой ОВА.
Пострадавших от обломков ракет нет
Ранее из сообщения Хмельницкой ОВА стало известно, что падение обломков ракет произошло не только в областном центре. Их также зафиксировали в области.
Так, обломки ракет упали в поле у одного из сел, а также на территории частных домов. В результате в одном из домов были выбиты окна, а также поднялись пожары. Однако их ликвидировали украинцы самостоятельно или силами ГСЧС.
Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет,
– сообщали в Хмельницком ОВА.