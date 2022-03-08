Один из резервуаров нефтебазы в Житомире продолжает гореть: 3 пожарных пострадали

По состоянию на 8 марта в Житомире продолжается горение остатков нефтепродуктов в двух резервуарах. Накануне в результате взрыва в одном из них пострадали 3 спасателя.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели осуществляют патрулирование территории, а также охлаждение соседних резервуаров.

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Один из резервуаров нефтебазы в Житомире еще горит

На утро 8 марта на нефтебазе в Житомире идет горение остатков нефтепродуктов в двух резервуарах, один горит наиболее интенсивно,

– отметили в ГСЧС.

Горение контролируемое. Сейчас на месте возгорания работают 13 чрезвычайных работников и 2 единицы техники.

В ГСЧС также рассказали, что в результате взрыва в одном из прогремевших накануне резервуаров 3 пожарных получили ожоги рук и лица. Двое из них были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет.

Россияне нанесли авиаудар по нефтебазам Житомирщины

Вечером 7 марта захватчики нанесли авиаудары по нефтебазам в Житомирской области. В результате там вспыхнули пожары. В поселке Черняхов возгорание удалось ликвидировать утром 8 марта.

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