Один из самых больших ударов по Киеву, - Зеленский отреагировал на массированную атаку России

Президент откликнулся на жестокую ночную атаку по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как отреагировал президент на обстрел Украины 10 июня

Зеленский подчеркнул, что россияне чувствуют себя безнаказанными. А потому свободно атакуют украинские города и села, не чувствуя последствий.

Российские удары ракетами и "Шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня – массированные удары "Шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области.

Враг бил по домам, городской инфраструктуре, а в Одессе – даже по роддому. Ранены 13 человек, к сожалению, есть и погибшие.

Россияне применили 315 дронов, из них 250 "Шахедов". Среди 7 ракет две были баллистическими северокорейского производства. То есть России помогают другие страны, мир знает об этом, но не останавливает агрессорку.

Последствия ночного обстрела Украины 10 июня / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", – подытожил Зеленский.

