Один из самых сложных дней для Мариуполя, – Зеленский говорит, что россияне стреляют из всего

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 23 апреля, один из худших дней для Мариуполя. Российские оккупанты стреляют из всего оружия, которое у них есть.

Оккупанты обстреливают Мариуполь и с суши, и с моря. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в киевском метро.

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Что происходит в Мариуполе

Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты сегодня используют в Мариуполе все – артиллерию, танки, авиацию. Они обстреливают город всем имеющимся оружием.

Сейчас, например, в Мариуполе сложное окружение. Сегодня один из самых сложных дней. Сегодня они стреляют и с моря, и с суши, из всего – из танков, из артиллерии, из всего, чего могут. Авиация и др.,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что как только Украина будет иметь возможность – она деблокирует Мариуполь, однако пока этого сделать не может. Поэтому наше государство предлагает России гуманитарное решение вопроса. Кроме того, наше государство предлагает все возможные инициативы, как по обмену гражданских, так и военных.

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