Окупанти обстрілюють Маріуполь і з суші, і з моря. Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в київському метро.

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Що відбувається в Маріуполі

Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти сьогодні використовують у Маріуполі все – артилерію, танки, авіацію. Вони обстрілюють місто усією наявною зброєю.

Зараз, наприклад, у Маріуполі складне оточення. Сьогодні один із найскладніших днів. Сьогодні вони стріляють і з моря, і з суші, з усього – з танків, з артилерії, зі всього, чого можуть. Авіація тощо,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що як тільки Україна матиме можливість – вона деблокує Маріуполь, однак поки що цього зробити не може. Тому наша держава пропонує Росії гуманітарне розв'язання питання. Крім того, наша держава пропонує усі можливі ініціативи, як щодо обміну цивільних, так і військових.

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