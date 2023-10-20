Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, полагая, что мир постепенно приближается к Третьей мировой войне. Сейчас разные страны выбирают блок, в который они будут входить.
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Попытка "купить" страны
Как считает Шейтельман, конференция "Один пояс, один путь" направлена на повышение влияния Китая в мире. Они пытаются привлечь на свою сторону как можно больше разных стран.
Форум "Один пояс, один путь" – попытка "купить" страны. Вообще Китай это разработал, чтобы покупать страны через инвестиции. Бывают политические инвестиции; или же они инвестируют в данные или иную инфраструктуру,
– заметил Шейтельман.
К теме – смотрите разговор с Михаилом Шейтельманом на ютубе 24 Канала
Борьба в этом направлении продолжается. Еще раньше Соединенные Штаты разработали инициативу "Чистая сеть", в рамках которой предлагают странам отказываться от китайского оборудования. Ведь оно часто может шпионить за людьми. США тогда дает доступ к собственному оборудованию.
Китайское оборудование передает данные компартии Китая, а американское не передает данные "компартии США". У них это запрещено. Если откажешься от китайского, тебе дадут кредит на покупку американского оборудования. Это все политика. Здесь речь не идет об экономике, бизнесе,
– рассказал Шейтельман.
"Один пояс, один путь": коротко
- 17 – 18 октября в Пекине состоялся международный форум "Один пояс, один путь". С момента основания этой инициативы в 2013 году Китай уже выделил почти 1 триллион долларов разным странам в виде ссуд на разное строительство разной инфраструктуры.
- Известно, что 18 октября глава КНР Си Цзиньпин встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсуждали дальнейшее сотрудничество между странами.
- В Пентагоне сообщили, что Китай работает над наращиванием ядерного оружия. Только за последний год там создали около сотни боеголовок.