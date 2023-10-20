Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, вважаючи, що світ поступово наближається до Третьої світової війни. Зараз різні країни обирають блок, куди вони будуть входити.
Дивіться також "Один пояс – один шлях": для чого Китай зібрав у себе Путіна, Орбана та навіть "Талібан"
Спроба "купити" країни
Як вважає Шейтельман, конференція "Один пояс, один шлях" спрямована на збільшення впливу Китаю у світі. Вони намагаються залучити на свій бік якомога більше різних країн.
Форум "Один пояс, один шлях" – це спроба "купити" країни. Взагалі Китай це розробив, щоб "купувати" країни через інвестиції. Бувають політичні інвестиції; або ж вони інвестують в дані чи іншу інфраструктуру,
– зауважив Шейтельман.
Дивіться розмову з Михайлом Шейтельманом на ютубі 24 Каналу
Боротьба на цьому напрямку триває. Ще давніше Сполучені Штати розробили ініціативу "Чиста мережа", в межах якої пропонують країнам відмовлятися від китайського обладнання. Адже воно часто може шпигувати за людьми. Натомість США дає доступ до власного обладнання.
Китайське обладнання передає дані компартії Китаю, а американське – не передає дані "компартії США". У них це заборонено. Якщо відмовишся від китайського, то тобі дадуть кредит на купівлю американського обладнання. Це все політика. Тут не йдеться про економіку, бізнес,
– розповів Шейтельман.
"Один пояс, один шлях": коротко
- Упродовж 17 – 18 жовтня у Пекіні відбувся міжнародний форум "Один пояс, один шлях". З моменту заснування цієї ініціативи у 2013 році Китай вже виділив майже 1 трильйон доларів різним країнам у вигляді позик на різне будівництво різної інфраструктури.
- Відомо, що 18 жовтня глава КНР Сі Цзіньпін зустрівся із російський президентом Владіміром Путіним. Вони обговорювали подальшу співпрацю між країнами.
- У Пентагоні повідомили, що Китай працює над нарощенням ядерної зброї. Лише за останній рік там створили близько сотні боєголовок.