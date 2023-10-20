Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, вважаючи, що світ поступово наближається до Третьої світової війни. Зараз різні країни обирають блок, куди вони будуть входити.

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Спроба "купити" країни

Як вважає Шейтельман, конференція "Один пояс, один шлях" спрямована на збільшення впливу Китаю у світі. Вони намагаються залучити на свій бік якомога більше різних країн.

Форум "Один пояс, один шлях" – це спроба "купити" країни. Взагалі Китай це розробив, щоб "купувати" країни через інвестиції. Бувають політичні інвестиції; або ж вони інвестують в дані чи іншу інфраструктуру,

– зауважив Шейтельман.

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Боротьба на цьому напрямку триває. Ще давніше Сполучені Штати розробили ініціативу "Чиста мережа", в межах якої пропонують країнам відмовлятися від китайського обладнання. Адже воно часто може шпигувати за людьми. Натомість США дає доступ до власного обладнання.

Китайське обладнання передає дані компартії Китаю, а американське – не передає дані "компартії США". У них це заборонено. Якщо відмовишся від китайського, то тобі дадуть кредит на купівлю американського обладнання. Це все політика. Тут не йдеться про економіку, бізнес,

– розповів Шейтельман.

"Один пояс, один шлях": коротко