Один позывной на троих: Залужный рассказал историю Черных Запорожцев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал интересную историю о бойцах 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. У Назара, Андрея и Романа один позывный на троих – "Пикап".

Коллективному позывному защитников всего несколько недель. Его ребята получили, когда вместе на одном волонтерском пикапе приехали из Ивано-Франковска.

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Один позывной на троих парни получили из-за крепкой дружбы

Маленькое уточнение: они, женаты, "Пикапы", а я, холостой – "Пикапер",

– шутит Назар.

Еще в 2015 году три лучших друга пошли воевать на Донбасс. Сначала повестка пришла к Андрею, сам в военкомате появился Роман, а затем к ним присоединился и Назар.

Назар вернулся воевать из-за границы

Ребята продолжали дружить, хотя жизнь их и разбрасывала по разным краям. Так Назар начало войны застал в Германии. Там он – дизайнер интерьеров, расширяющий бизнес.

24 февраля вечером узнал о нападении России. 25-го я уже был в Украине, где меня ждали мои собратья. Пикапом мы приехали из Ивано-Франковска к месту дислокации подразделения,

– рассказал Назар.

Друзья боролись с оккупантами в Мощуне

Защитники объясняли родным: должны идти воевать, ведь у них есть опыт. Однако сами признаются, что за годы многое подзабыли. Однако вражеский обстрел в Мощуне, что в Киевской области, быстро все напомнил. Мужчины дали обещание построить часовню, которую разрушили оккупанты.

Смотрите фото воинов из позывным "Пикап" / Фото из фейсбука Валерия Залужного:

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