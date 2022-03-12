Один путь – за российским кораблем, – Стефанчук о создании псевдореспублики в Херсоне

Российские оккупационные войска пытаются создать в Херсоне так называемую "народную республику". Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему это решение с юридической точки зрения ничтожно.

Стефанчук привел как минимум три причины, по которым даже попытки проведения такого псевдореферендума не будут иметь ничего общего ни с законодательством Украины, ни с такой формой непосредственной демократии как референдум.

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Не вопрос местного уровня

В украинском законодательстве предусмотрено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины. Это записано в Конституции Украины – статья 73 "Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины".

К тому же, согласно п. 3 ч. 2 ст. 3 закона "О всеукраинском референдуме" не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины.

Нет закона о местном референдуме

Проведение областных или городских референдумов является незаконным и невозможным. Ведь в нашем правовом поле пока нет закона о местных референдумах.

Никаких референдумов во время военного положения

Согласно ч. 1 ст. 19 закона "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

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"То, что планируется провести оккупантами в Херсонской области, не референдум по его правовой природе. Поскольку это, как и все, что они пытаются сделать, псевдо-, квази-, эрзац- явление, которое не будет соответствовать действующему законодательству, а значит не будет влечь за собой юридические последствия, кроме уголовной ответственности для организаторов, пособников и исполнителей", – подчеркнул Руслан Стефанчук.

Глава парламента отдал должное Херсону и его жителям, которые "Украина не только географически, но и по своему духу и силе".

"Поэтому оккупанту и всем его неловким попыткам уничтожить Украинскую Государственность один путь – за его же военным кораблем", – подытожил Руслан Стефанчук.