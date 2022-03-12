Стефанчук навів як мінімум три причини, чому навіть спроби проведення такого псевдореферендуму не будуть мати нічого спільного ні з законодавством України, ні з такою формою безпосередньої демократії як референдум.

До теми За методичкою 2014 року, – Кулеба про "референдум" за "народну республіку" в Херсоні

Не питання місцевого рівня

В українському законодавстві передбачено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Це записано в Конституції України – стаття 73 "Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України".

До того ж згідно з п. 3 ч. 2 ст. 3 закону "Про всеукраїнський референдум" не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України.

Немає закону про місцевий референдум

Проведення обласних чи міських референдумів є незаконним і неможливим. Адже в нашому правовому полі поки немає закону про місцеві референдуми.

Жодних референдумів під час воєнного стану

Відповідно до ч. 1 ст. 19 закону "Про правовий режим воєнного стану", в умовах воєнного стану забороняється проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Важливо "Херсонщина – це Україна" і жодної псевдореспубліки не буде: відбулось екстрене засідання ХОВА

"Те, що планується провести окупантами у Херсонській області, не є референдумом за його правовою природою. Оскільки це, як і все, що вони намагаються зробити, псевдо-, квазі-, ерзац- явище, яке не буде відповідати чинному законодавству, а значіть не тягнутиме за собою юридичних наслідків, крім кримінальної відповідальності для організаторів, пособників та виконавців", – наголосив Руслан Стефанчук.

Голова парламенту віддав належне Херсону та його мешканцям, які "Україна не тільки географічно, але й за своїм духом та силою".

"Тому окупанту та всім його незграбним намаганням знищити Українську Державність один шлях – за його ж військовим кораблем", – підсумував Руслан Стефанчук.