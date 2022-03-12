Про це у себе в твітері написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зауваживши, що це повна фіксія.
Увага Ніхто Херсон не кинув, – РНБО спростовує черговий фейк, який розповсюджує роспропаганда
За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні,
– зазначив Кулеба.
Політик наголосив, що підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція, а проти Росії мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів.
Херсон є і завжди буде Україною.
Як окупанти намагаються втілити сценарій
- Російські пропагандисти з допомогою своїх агентів у Херсоні поширюють вигідну для Росії неправду. Окупант намагається дискредитувати дії української влади.
- Місто перебуває в окупації з 1 березня. Однак, місцеве населення продовжує виходити на мітинги та виганяє російських загарбників.
До теми – Херсон – це Україна, ми не хочемо жити в іншій державі, – мер Херсона: відео
Текст повідомлення Дмитра Кулеби
За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною.