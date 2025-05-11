На авиабазе "Оленья" остался только один Ту-95МС: спутниковые кадры

В воскресенье, 11 мая, на авиабазе "Оленья" остается лишь один самолет Ту-95МС.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Tracking.

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Сколько Ту-95МС на авиабазе "Оленьи"

В телеграмм-канале пишут, что в связи с передислокацией практически всех бортов Ту-95МС на авиабазу "Белая", по состоянию на 11 мая на "Оленьей" остается только один самолет этого типа.

"Откуда именно этот борт Ту-95МС – неизвестно. В последнее время было много тренировок, ротаций и передислокаций, что значительно затрудняет точное определение", – говорится в сообщении.

Впрочем, указывается, что общее количество бортов Ту-95МС возле Украины по состоянию на 11 мая без существенных изменений:

️"Оленья" – 1х Ту-95МС.

️"Энгельс-2" – 2х Ту-95МС.

️"Дягилево" – 2х Ту-95МС.

"Белая" – 8х Ту-95МС.



Авиабаза "Оленья" / Фото телеграм-канал Tracking