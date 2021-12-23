Один выстрел – одна бронецель: в ООС обнародовали зрелищное видео с Javelin

Украинские защитники показали, как стреляют в зоне Операции объединенных сил. Бойцы применили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.

В штабе показали мощное видео стрельбы, подписав его "один выстрел – одна цель".

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Что известно о стрельбе из Javelin

В ООС рассказали, что стреляли из Javelin на одном из общевойсковых полигонов.

Попадание в цель стопроцентное. Уничтожение – полное. Личный состав показал совершенное владение этим высокоточным оружием,

– говорится в сообщении.

Javelin в украинской армии

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin поступили в Украину в апреле 2018 года. Это была помощь США.

В июне 2020 и декабре 2021 года ВСУ снова получали новые Javelin. В настоящее время на вооружении украинской армии находятся:

почти 100 пусковых установок,

примерно 500 ракет.

Их могут применить на Донбассе, если Россия решится на полномасштабное вторжение.