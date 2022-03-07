Одиннадцатые сутки противостояния: какая ситуация на направлениях наступления врага

Украинцы уже 11 суток активно противостоят российским оккупантам. Хотя противник продолжает наступательную операцию против Украины, своей цели он не достиг.

Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ в полночь с 6 на 7 марта. Россия же цинично напала на Украину на рассвете 24 февраля.

Важно ВСУ освободили Чугуев: оккупантам нанесли большие потери

Оккупанты на 11 сутки войны не достигли цели

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на админграницы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из Крыма в направлении Мариуполь – Новоазовск,

– говорится в сводке Генштаба ВСУ.

К счастью, конечной цели в течение 11 суток оккупационных действий захватчики не достигли. Однако оккупанты перешли к накоплению ресурсов для штурма Киева. Более того, известно, что:

враги не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях;

на Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины;

в районе города Ирпень орки осуществляют выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

Оккупанты понесли потери в районах Новая Басань и Скрипачи

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы,

– сообщили в ВСУ.

ВСУ предоставили огневое поражение по местам скопления вооружения и военной техники противника в районах Новая Басань и Скрипали. Там орки понесли значительные потери и осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники. Кроме того, в Генштабе объяснили, что:

на Таврическом направлении оккупанты силами около 3 батальонных тактических групп ведут наступление в направлении города Запорожья;

врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр;

продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль реки Ингул;

батальонная тактическая группа форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.

ВСУ освободили Чугуев, на Харьковщине

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Оккупантам нанесли потери личного состава и техники. В частности, уничтожили:

командира 61-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил России подполковника Дмитрия Сафронова;

заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск вооруженных сил России Дениса Глебова.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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