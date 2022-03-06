Одиннадцатые сутки войны: Генштаб доложил о ситуации на направлениях

Начались одиннадцатые сутки войны, которую начала Россия против Украины. По состоянию на 6 марта ВСУ ведут упорные бои по удержанию определенных рубежей.

Враг терпит потери, поэтому старается постоянно уклоняться от прямого контакта с нашими войсками.

Кстати На Николаевщине ВСУ захватили большое количество техники российских оккупантов

Какая ситуация на фронте

Украинские защитники удерживают оборону в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Отражают наступление ударных группировок вооруженных сил оккупантов, наносят врагу максимальные потери, не допускают его вторжения в глубину.

ВСУ создают условия для разгрома оккупантов и восстановления контроля за утраченными территориями, отражают воздушные приступы противника.

На Донетчине основные усилия возле Мариуполя

Обороняются в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направления.

Другие направления

ВСУ остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В Северской области продолжается оборона Чернигова.

На Волынском направлении готовят всю полосу обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы.

На приморском направлении – обороняют пункты базирования, морские порты в Черном море.

В Николаевской области было захвачено значительное количество бронированной и автомобильной техники противника.

В других направлениях военные проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Сбили 88 российских самолетов и вертолетов

Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары россиян и защищают важные (критические) объекты Украины.

Утраты авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказали медицинскую помощь. Теперь оккупанты дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Оккупанты – деморализованы

Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. Из-за сопротивления украинского народа оккупанты деморализованы.

Резервы россиян, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.

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