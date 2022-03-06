Ворог зазнає втрат, тому намагається постійно ухилятись від прямого контакту з нашими військами.
До речі На Миколаївщині ЗСУ захопили велику кількість техніки російських окупантів
Яка ситуація на фронті
- Українські захисники тримають оборону у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.
- Відбивають наступ ударних угруповань збройних сил окупантів, наносять ворогу максимальних втрат, не допускають його вторгнення в глибину.
- ЗСУ створюють умови для розгрому окупантів та відновлення контролю за втраченими територіями, відбивають повітряні напади противника.
На Донеччині основні зусилля біля Маріуполя
Обороняються у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.
Інші угруповання ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.
Інші напрямки
- ЗСУ зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.
- На Сіверщині триває оборона Чернігова.
- На Волинському напрямку готують всю смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону.
- На приморському напрямку – обороняють пункти базування, морські порти в Чорному морі.
- У Миколаївській області захопили значну кількість броньованої та автомобільної техніки противника.
На інших напрямках військові проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
Збили 88 російських літаків та вертольотів
Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари росіян та захищають важливі (критичні) об'єкти України.
Втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надали медичну допомогу. Тепер окупанти дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.
Окупанти – деморалізовані
Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Через супротив українського народу окупантів деморалізовано.
Резерви росіян, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан.
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