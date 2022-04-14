Одиночные выстрелы в России: как смельчаки протестуют против войны – показательная фотогалерея

Большинство граждан рф сейчас позорно поддерживают войну против Украины. Но среди них есть настоящие смельчаки, которые открыто выступают против убийственного путинского режима.

Раша медиа с радостью сопит, что 70-80% раша граждан поддерживают войну против Украины. Но даже кремлевские эксперты признаются, что эта цифра может быть очень преувеличенной, и называют другие показатели – что есть лишь около 50% фанатиков Кремля и победобесия.

Тем временем… Медведчук был задержан – благодаря усилиям СБУ

Впрочем, Украине не стоит учитывать эту "температуру в психбольнице" – 80 или 50%... Нам важно понимать, что в рф есть еще адекватные люди. Так что делаем ставку на них!



В Москве у стелы "Город-герой Киев" задержали активиста Константина Голдмана с книгой "Война и мир" / Фото ОВД-Инфо

Первые храбрецы



Перформанс "Сердце кровью обливается" в Москве / Фото из соцсетей

Уже 24 февраля, после начала неадекватного нападения россии на Украину, во многих городах рф состоялись антивоенные митинги. Впоследствии адекватные россияне попытались организовать протесты в больших городах.



В Новосибирске задержали мужчину, который стоял с чистым листом А4 / Фото из соцсетей

Но все эти выступления были жестоко разгромлены силовикам – митинги разогнали за считанные минуты, их участников избивали палками и пинали электрошокерами, затем забирали в сизо с последующими судами и штрафами…



Росармия Z – это груз 200 / Фото "Партии мертвых "

На сегодняшний день – протестный ресурс рф уничтожен и исчерпан. Но остались герои, которые еще имеют честь и мужество выйти-выступить против войны в Украине. Именно им посвящен этот фоторепортаж!



В Краснодаре юная протестующая показала, что "было в Буче" / Фото из соцсетей

Сайт 24 канала публикует эти фотографии без подписей героев и авторства, чтобы уберечь всех от дальнейших судебных преследований. Но позже, мы о них обязательно расскажем!

Одиночные протесты в России: фотоподборка из соцсетей

Как протестовали в России против войны с Украиной: смотрите видео