Раша медіа з радістю соплять, що 70-80% раша громадян підтримують війну проти України. Але навіть кремлівські експерти зізнаються, що ця цифра може бути… дуже перебільшеною, і називають інші показники – що є лише близько 50% фанатиків Кремля і побєдобєсія.

Тим часом… Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ

Втім, Україні не варто зважати на цю "температуру у психлікарні" – 80 чи 50%... Нам важливо розуміти, що в рф є ще адекватні люди. Тож робимо ставку на них!



У Москві біля стели "Місто-герой Київ" затримали активіста Костянтина Голдмана з книгою "Война і мір" / Фото ОВД-Інфо

Перші сміливці



Перформенс "Серце кров'ю обливається" у Москві / Фото із соцмереж

Вже 24 лютого, після початку неадекватного нападу росії на Україну, в багатьох містах рф відбулися антивоєнні мітинги. Згодом адекватні росіяни спробували організувати протести у великих містах…



У Новосибірську затримали чоловіка, який стояв з чистим аркушем А4 / Фото із соцмереж

Але всі ці виступи були жорстоко розгромлені силовикам – мітинги розігнали за лічені хвилини, їхніх учасників били палицями і штрикали електрошокерами, потім забирали в сізо з подальшими судами і штрафами…



Росармія Z – це груз 200 / Фото "Партії мертвих"

На сьогодні – протестний ресурс рф знищений і вичерпаний. Але залишися поодинокі герої, які ще мають честь і мужність вийти-виступити проти війни в Україні. Саме їм присвячується цей фоторепортаж!



У Краснодарі юна протестувальниця показала, що "було в Бучі" / Фото із сомереж

Сайт 24 каналу публікує ці світлини без підписів героїв і авторства, аби вберегти всіх від подальших судових переслідувань. Але пізніше, ми про них обов'язково розкажемо!

Одиночні протести в Росії: фотопідбірка із соцмереж

Як протестували у Росії проти війни з Україною: дивіться відео