Одиозный нардеп Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену

Бывший представитель "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла против него дело за госизмену. Говорит, что это связано с его "дружбой с Беларусью".

Шевченко подтвердил, что СБУ открыла против него дело по статье 111 Уголовного кодекса, а это – государственная измена.

Ранее Похвалил Путина: бывший "слуга" Шевченко снова оскандалился

По словам Шевченко, ему приписывают создание "русского мира" в Украине. Мол, его хотят устранить как конкурента.

Кто такой Евгений Шевченко

Нардеп неоднократно попадал в скандалы. Чаще всего – из-за приверженности режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Еще когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи". Депутат дерзко говорил, что белорусы протестуют, потому что им якобы скучно. Кроме того, парламентарий обругал белорусскую оппозицию. Он назвал конкурентов Лукашенко "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".

Встреча с Лукашенко

Однако на этом Шевченко не остановился. В феврале 2021 года он посетил Всебелорусское собрание, а уже в апреле 2021 поехал в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Украинский политик утверждал, что для него это большая честь.

Выступление на Славянском базаре

Из-за таких скандалов 1 июня Евгения Шевченко официально исключили из фракции "Слуга народа.

Однако уже в июле политик уехал в Витебск петь на Славянском базаре. Со сцены он поблагодарил Александра Лукашенко за этот "праздник" и назвал его своим другом.

Новость дополняется...