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      Одиозный видеоблогер Лебедев, неоднозначно относящийся к украинцам, уехал из России: детали

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      Скандальный российский видеоблогер и дизайнер Артемий Лебедев бежал из России и предположил, что возможно туда больше не вернется. А виной всему – политическая ситуация, которая сложилась в стране.

      Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в сети. Снят видеоролик не в России, а в Португалии, ведь Лебедев уверяет, что в Россию больше ни ногой.

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      Почему Лебедев уехал из России?

      "Мне пришлось уехать из Москвы. Это решение далось совсем не просто. Но есть большой шанс, что я туда больше не смогу вернуться", – отметил дизайнер. Он отмечает, что все из-за политической ситуации, которая сложилась в России. Лебедев вдруг прозрел и обвиняет власти в том, что она "украла у людей будущее".

      Впрочем, в сети скептически восприняли заявление дизайнера, ведь известно, что Артемий Лебедев всегда занимал пропутинскую позицию. Пропагандистские же СМИ называют такой поступок дизайнера ошибкой.

      Видеоблоггер неоднозначно относится к украинцам

      Видеоблогер успел насолить и украинцам своими высказываниями о Крыме. Он назвал исторической ошибкой принадлежность полуострова к Украине. "То, что у вас назад забрали Крым, который все равно всегда был наш. И вы задаете вопрос, чей Крым. Крым живущих в Крыму", – заявлял Лебедев.

      Артемій Лебедєв
      Артемий Лебедев

      В 2016 году россиянин посещал террористические псевдореспублики, за что попал в список "Миротворца". А СБУ вообще запретила ему въезд на территории нашего государства.

      Несмотря на это в украинской столице до сих пор работает офис Лебедева. Видеоблогер убежден, что более 10% его читателей и зрителей – из Украины, хотя сам негативно высказывается о нашем государстве и политиках.

      Это то, что вы заслужили. У вас даже нормальные люди не берут участия в выборах. У вас, б *** ь, комик-КВНщик победил шоколадного олигарха,
      – говорил Лебедев.

      Россияне считают это фейком или провокацией

      Фанаты Лебедева его словам все же не поверили. "Больше похоже на стеб ... Особенно после прежних слов против митингов. И после спокойной реакции на задержание всевозможных политактивистов", – написал один из комментаторов.

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      А под постами в инстаграме Лебедева появились сотни комментариев с вопросами, можно ли воспринимать слова дизайнера серьезно и с поздравлениями по поводу удачного троллинга.

      Некоторые подписчики упрекнули журналистов в том, что те не увидели иронии и подали сведения из ролика, как настоящую новость. "Ну, раз Яндекс написал – придется реально ехать, Тема. Затея удалась", – написали ему в комментариях. Среди тех, кто считает новость о переезде провокацией, оказался главный редактор TJournal Никита Лихачев.

      Что заставило пылкого фаната России покинуть страну – неизвестно: то ли действительно здравый смысл и неприятие местной политики, то ли возможно совершенное на него давление, пока остается загадкой.

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      8 августа
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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
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