Одіозний відеоблогер Лебедєв, який неоднозначно ставиться до українців, виїхав з Росії: деталі

Скандальний російський відеоблогер та дизайнер Артемій Лебедєв утік з Росїї і припустив, що можливо туди більше не повернеться. А виною всьому – політична ситуація, яка склалась в країні.

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у мережі. Знятий відеоролик не в Росії, а у Португалії, адже Лебедєв запевняє, що до Росії більше ні ногою.

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Чому Лебедєв виїхав з Росії?

"Мені довелося виїхати з Москви. Це рішення далося зовсім не просто. Але є великий шанс, що я туди більше не зможу повернутися", – наголосив дизайнер. Він зазначає, що все через політичну ситуацію, яка склалась в Росії. Лебедєв раптом прозрів та звинувачує владу у тому, що вона "вкрала у людей майбутнє".

Втім, у мережі скептично сприйняли заяву дизайнера, адже відомо, що Артемій Лебедєв завжди займав пропутінську позицію. Пропагандистські ж ЗМІ називають такий вчинок дизайнера помилкою.

Відеоблогер неоднозначно ставиться до українців

Відеоблогер встиг насолити й українцям через свої висловлювання про Крим. Він назвав історичною помилкою приналежність півострова до України. "Те, що у вас назад забрали Крим, який все одно завжди був наш. І ви задаєте питання, чий Крим. Крим тих, хто живе в Криму", – заявляв Лебедєв.



Артемій Лебедєв

У 2016 році росіянин відвідував терористичні псевдореспубліки, за що потрапив до списку "Миротворця". А СБУ взагалі заборонила йому в’їзд на території нашої держави.

Попри це в українській столиці і досі працює офіс Лебедєва. Відеоблогер переконаний, що понад 10% його читачів та глядачів – з України, хоч сам лайливо висловлюється про нашу державу та політиків.

Це те, на що ви заслужили. У вас навіть нормальні люди не беруть участі у виборах. У вас, б***ь, комік-КВНщик переміг шоколадного олігарха,

– казав Лебедєв.

Росіяни вважають це фейком чи провокацією

Прихильники Лебедєва його словами все ж не повірили. "Більше схоже на стьоб ... Особливо після колишніх слів проти мітингів. І після спокійної реакції на затримання всіляких політактивістів", – написав один із коментаторів.

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А під постами в інстаграмі Лебедєва з'явилися сотні коментарів з питаннями, чи можна сприймати слова дизайнера серйозно та з привітаннями з приводу вдалого троллінгу.

Деякі підписники дорікнули журналістам в тому, що ті не побачили іронії і подали відомості з ролика, як справжню новину. "Ну, раз "Яндекс" написав – доведеться реально їхати, Тема: витівка вдалася", – написали йому в коментарях. Серед тих, хто вважає новину про переїзд провокацією, виявився і головний редактор TJournal Микита Лихачов.

Що змусило палкого прихильника Росії покинути країну – невідомо: чи то справді здоровий глузд і несприйняття тамтешньої політики, чи то можливо вчинений на нього тиск, поки залишається загадкою.