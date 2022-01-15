ОДКБ – это как "Вагнер": что нужно знать о российских "миротворцах" в Казахстане

События в Казахстане были использованы только на пользу Организации Договора о коллективной безопасности. Российские "миротворцы", прибывшие на "помощь", находились в стране на каких-то полуофициальных началах.

Запрос на отправку контингента ОДКБ в Казахстан сделал президент Касым-Жомарт Токаев. Однако возникает вопрос, нужны ли вообще эти "миротворцы" стране в сложившейся ситуации. Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Наемники России

Эксперт отметил, что ОДКБ как структура используется на подобии частной военной компании "Вагнер" с 2011 года в Сирии, когда Россия не могла отправлять свой контингент на официальных началах для поддержки режима Башара Асада.

Тогда использовались исключительно наемники Российской Федерации. Аналогично российские наемники отправлялись в Мозамбик – государство на юго-востоке Африки, а также в Ливию и Венесуэлу.

– объяснил Коваленко.

Путин отправил "миротворцев" в Казахстан по просьбе Токаева / Фото Getty Images

В целом, объяснил специалист, сама по себе ОДКБ как структура в течение всего своего существования никак себя не проявляла. Она "мертвое тело" на плечах фактически каждой страны, которая входит в состав этой организации.

Азербайджан и Узбекистан вышли из состава ОДКБ. В ней нет никакой эффективности, это не та организация, в которую хотят вступать, как в Североатлантический альянс,

– добавил эксперт.

По его словам, события в Казахстане были использованы исключительно на пользу ОДКБ, чтобы показать ее хоть какой-то толк, некий коэффициент полезного действия этой структуры в глазах граждан Беларуси и Российской Федерации.

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ОДКБ в Казахстане: что нужно знать

В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста цен на газ. Несмотря на их понижение, люди выдвинули экономические и политические требования. В частности, говорилось о низком уровне жизни и контроле власти первого президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты вспыхнули ориентировочно в 15-ти городах страны. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает целесообразным введение войск ОДКБ в страну.

Впоследствии Токаев заявил, что происходящее в стране – это "попытка государственного переворота, чтобы захватить власть".

Во время протестов против митингующих было возбуждено более 7 000 дел. Также известно, о погибших, ведь власти разрешили стрелять на поражение. Однако точное количество жертв неизвестно.

10 января в Кремле заявили, что в страну прибыло более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которые якобы должны были охранять административные здания. Также говорилось о 250 единицах техники, которые якобы должны были охранять аэропорты, военные склады и другие стратегические объекты.

14 января войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан.

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