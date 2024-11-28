"Это нереалистично": Путин заявил, что ОДКБ не может помочь России

Владимир Путин заявил, что партнеры по ОДКБ не могут помочь России в связи с ударами американским оружием по российской территории. Кремлевский диктатор подчеркнул, что "это нереалистично".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что соответствующее заявление российский президент сделал на саммите стран ОДКБ в Астане в четверг, 28 ноября.

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Путин сделал заявление об ОДКБ

Владимир Путин объяснил, что каждая страна якобы готова действовать "в рамках взятых на себя обязательств".

Давайте будем реалистично смотреть на происходящие события. От того, что американским оружием, теми же ATACMS, наносятся удары по российской территории, что могут сделать другие страны этой организации (ОДКБ, – 24 Канал) для оказания помощи России? Это же нереалистично,

– сказал кремлевский диктатор.

По словам Путина, Россия даже в условиях ударов ATACMS по ее территории якобы может помочь странам ОДКБ в большей степени, чем они ей.

К слову, во время пресс-конференции Путин также отреагировал на удары ATACMS в Курской области и заявил, что они якобы нанесли только незначительный ущерб. Он добавил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения "Орешника".