ОДКБ превращается в бутафорию, – Антонюк об отношениях путина и Токаева

Среди стран-членов ОДКБ давно нет единства и почти незаметна деятельность этого блока. Выйдет ли Казахстан из этой коалиции и в каком случае это возможно.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он также отметил, что в случае выхода Казахстана сразу может пойти и другая страна.

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"При таком положении вещей, как сейчас – Казахстан вряд ли выйдет из ОДКБ. Но при условии, если Путин захочет втянуть страны ОДКБ в войну против Украины, то выйдет не только Казахстан", – говорит политолог.

По мнению Антонюка, Армения – следующая страна в этом списке.

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Кризис в отношениях Казахстана и России

Еще 17 июня президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время выступления на петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Это произошло сразу перед владимиром путиным.

Комментируя свое заявление, Токаев сказал, что территориальная целостность государств должна преобладать.

После этого россия заблокировала в Казахстане 1700 вагонов с российским углем. В то же время Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Говорили о возможности увеличения поставок нефти, чтобы снизить кризис с энергоресурсами в Европе.

В начале июля россия приостановила транзит нефти из Казахстана в Европу, а Казахстан заявил, что хочет экспортировать нефть в обход россии.