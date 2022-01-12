В ОДКБ рассказали, как будут выводить войска из Казахстана

Из Казахстана собираются выводить войска ОДКБ, которые были введены для сдерживания протестов в стране. Российский генерал Андрей Сердюков, командовавший "миротворческой" миссией, рассказал, как именно ее будут сворачивать.

Вывод состоится в сотрудничестве с правоохранителями Казахстана. Для этого уже разрабатывают общий план действий.

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Как именно будут выводить войска

ОДКБ заявляет, что занимается охраной объектов Казахстана. Теперь готовится план, как передать эту охрану правоохранительным органам страны.

По словам Сердюкова, когда ОДКБ выполнит задание в стране, вместе с казахской стороной организуют возвращение в пункты дислокации. Кроме людей должны вернуть технику, самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.

Войска ОДКБ в Казахстане: что известно

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! ОДКБ отправило в Казахстан войска из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Все эти страны входят в ОДКБ – военно-политическую организацию, созданную в 1992 году. Президент Токаев обещал вывести военных из страны в течение 10 дней. В то же время Владимир Путин на онлайн-саммите заявлял, что они будут в стране столько, сколько будет нужно.