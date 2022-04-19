ОДКБ теряет свой потенциал для России и всех ее участников, – Краев подробно объяснил почему

Страны Организации договора о коллективной безопасности на фоне войны России с Украиной чувствуют себя брошенными и преданными.

Все по одной простой причине – Россия не предоставляет ту безопасность, которую от нее требуют эти страны. Об этом сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала.

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В сущности, ОДКБ теряет свой потенциал. Все начинают понимать, что Россия не может быть гарантом безопасности.

– подчеркнул Краев.

На примере стран ОДКБ он объяснил, что это значит, и почему Россия не может его удержать. Дело в том, что они теряют свою ценность как для страны-агрессора, так и для всех участников.

Что такое ОДКБ? Это Организация Договора о коллективной безопасности. Ее еще называют Ташкентским договором. В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Армения

Эксперт вспомнил о первой современной Карабахской войне. Помогла ли Россия Армении? Только в конце ввела миротворцев. И сейчас эти миротворцы погибли в степях Донбасса. Теперь Карабах перешел в контратаку и занял ту территорию, которую раньше контролировала Россия.

"На все запросы Армении предоставить хотя бы мониторинговую миссию и новое вооружение Россия отвечает молчанием и говорит, что сейчас не время разбираться в этом", – объяснил специалист.

Беларусь

Посмотрим на Беларусь, которая из-за российской деятельности попала под санкции. Теперь Россия не факт, что сможет предоставить Беларуси кредит, но и дальше пытается втянуть союзницу в войну в Украине, на которую та идти не хочет.

Для них она станет последней каплей к экономическому и социальному коллапсу режима,

– подчеркнул Краев.

Таджикистан

У Таджикистана сейчас проблемы на границе, и он не может решить вопрос по урегулированию региональных конфликтов. Страна также просит у России помощи. Россия Таджикистан тоже игнорирует.

Казахстан

Даже Казахстан, в котором они только что переиначили режим и закрепили свою власть, уже ведет переговоры о том, чтобы поставлять свою нефть в обход России.

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