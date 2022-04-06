Одна БТГ уничтожила, другую – отвели прочь: российские бригады терпят колоссальные потери
6 апреля 2022 , 08:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Из-за существенных потерь 200 отдельная мотострелковая бригада готовит еще военных. Одну группу разбили, другую вообще отвели под Белгород.
Общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Бригада из Мурманской области. К войне с Украиной привлекли 2 ее батальонных тактических группы.
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Одну группу уничтожили, другую отвели в Белгородскую область.
Потери другой бригады
Другая, 236 артиллерийская бригада 20 общевойсковой армии потеряла около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
Чтобы компенсировать потери, враг надеется привлечь к войне против Украины наемников из других стран.
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