Одна или две очереди: как будут отключать свет 21 августа

Завтра, 21 августа, в Украине будет действовать отключения света. Ограничения будут применяться для одной или двух очередей одновременно – с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщили в Укрэнерго вечером 20 августа. Отмечают, что отключение света завтра будут испытывать бытовые потребители.

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Завтра, 21 августа будут действовать отключения света:

с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 – будет применяться одна очередь отключений;

с 18:00 до 22:00 – будут применяться две очереди отключений одновременно.

В другие часы ограничений потребления электроэнергии не планируют. Также в Укрэнерго отметили, что потребление объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Справочно. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.