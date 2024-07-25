Что помогло отбить одну из крупнейших российских попыток прорыва: обзор фронта от Свитана

Бойцы 79 ОДШБр отбили самую большую попытку россиян прорваться на Кураховском направлении. Враг применил 56 бронемашин, 12 мотоциклов и 200 российских десантников.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал наступление россиян.

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Атака россиян

Он отметил, что кураховское направление – одно из основных. Россияне пытаются давить со стороны Марьинки через Красногоровку. Там довольно ровная местность, по которой сейчас можно двигаться.

Скорее всего, что это была батальонная атака в составе которой – 2 роты с поддержкой техники. Они попытались двигаться в сторону Курахово,

– рассказал Роман Свитан.

По его словам, россияне были уничтожены почти в ноль дальними средствами поражения. Именно так врага надо уничтожать – на дальних подступах к нашим рубежам. Однако для этого нужно достаточное количество средств.

Ликвидация российских ПВО

Украина, по данным Генштаба, за время полномасштабной войны уничтожила более 900 российских средств противовоздушной обороны.



Количество уничтоженных российских систем ПВО / Скриншот из видео

Военный эксперт отметил, что это серьезный результат, ведь уничтожено более половины тех комплексов, которые были выделены россиянами для ведения боевых действий.

Свитан отметил, что задача была выполнена и без преимущества в воздухе. Не имея конкретных механизмов, а только благодаря ракетам HARM, Storm Shadow, "Нептун", работавших по разведывательным данным. Также привлекали FPV-дроны, которые работали по ЗРК армейского уровня.

"Такой серьезный удар нанесли наши Вооруженные Силы Украины еще до захода истребителей. Это подготовка к завоеванию преимущества в воздухе", – добавил Роман Свитан.