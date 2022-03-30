Одна из крылатых ракет оккупантов летела на гражданские объекты Хмельнитчины: ее успешно сбили

В ночь на 30 марта оккупанты нанесли три удара по промышленным объектам Хмельницкой области.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что ночью одна из крылатых ракет рашистов, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, была сбита. Сделал это украинский истребитель благодаря ракете класса "воздух-воздух".

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Добавим, что каждый день с начала полномасштабной войны России против Украины наши Воздушные Силы и другие подразделения Сил обороны сбивают все больше ракет противника при помощи различного вооружения, в том числе ПЗРК.

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