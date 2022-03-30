Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що вночі одну із крилатих ракет рашистів, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, було збито. Зробив це український винищував завдяки ракеті класу "повітря-повітря".

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Додамо, що кожного дня від початку повномасштабної війни Росії проти України, наші Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет ворога за допомогою різноманітного озброєння, зокрема ПЗРК.

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