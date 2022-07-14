Одна из ракет, которыми били по Виннице, сначала двигалась на Житомир, – мэр

Одна из ракет, по которым российские войска ударили по Виннице, сначала летела на Житомир. русские войска нередко применяют такую тактику.

Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин во время сессии, передает 24 канал.

Внимание "Такие атаки должны быть каждый день": россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам в Виннице

В Винницу прилетело. Есть погибшие, среди которых – дети. А то, что мы смотрели, ракета сначала шла в Житомир, потом вернула и пошла в Винницу. Российские войска сейчас так с "Калибрами" делают,

– сказал Сергей Сухомлин.

Что нужно знать о трагедии в Виннице

российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля. В результате атаки погиб 21 человек, среди жертв 3 ребенка. Пострадали около сотни человек – 52 из них, в том числе 3 ребенка, к сожалению, в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Продолжается поиск еще 46 человек, связь с которыми отсутствует.

В России тоже отреагировали на атаку по мирным украинцам – они радуются их гибели. Комментаторы не только одобряют ракетный удар, но и желают, чтобы такие атаки по украинцам российское командование наносило каждый час.

В Винницкой ОВА отметили, что еще 4 ракеты удалось сбить Силам ПВО.

В ГСЧС показали последствия ракетного удара вблизи Дома быта "Юбилейный". Заметим, что атака была столь масштабной, что на место происшествия прибыло 90 спасателей. Они занимаются ликвидацией последствий обстрелов и поиском людей.

Известно также о том, что в результате "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от нее опрокинулся также на стоянку с автомобилями. В результате занялись около 50 автомобилей.

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