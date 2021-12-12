Одна из самых больших вспышек в американской истории – Байден о серии торнадо

В США в пятницу и субботу пронеслась серия мощных торнадо. Президент страны Джо Байден назвал стихию одной из самых мощных в американской истории.

По словам Джо Байдена, трагедия уже унесла по меньшей мере 84 жизни. Глава Белого дома пообещал федеральную поддержку штатам, которые пострадали больше всего.

Обратите внимание Здесь был 10-тысячный город: в США показали жуткие кадры разрушенного торнадо Мэйфилда

Пострадавшим штатам срочно выделили помощь

От непогоды серьезно пострадали южные штаты. Среди них больше всего досталось штату Кентукки. Президент Джо Байден заявил, что уже утвердил декларацию по оказанию федеральной помощи округу, которую предоставят срочно. В частности, предоставление временно жилья тем, чьи дома разрушил торнадо.

Стихию, которая пронеслась по южным штатам, Байден назвал самым мощной вспышкой в истории страны.

Вероятно, это будет одна из самых больших вспышек торнадо в нашей истории,

– заявил Байден.

Сумма ущерба, который нанес торнадо, еще не подсчитали. Так же не установили точное количество жертв.

Город Мэйфилд в штате Кентукки после мощного торнадо: смотрите видео

Торнадо в США: главное