Одна из самых наглых атак России, – Зеленский объяснил, с чем связан массированный удар России

Россияне жестоко ударили по Киеву в ночь на 24 апреля. Журналисты спросили Зеленского, не была ли эта атака умышленной, пока президент поехал в ЮАР.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Зеленский оценил российский удар по Киеву 24 апреля

Лидер Украины ответил: российские атаки происходят каждую ночь. Враг запускает по 100 – 120 "Шахедов" против Украины, а также пускает ракеты, в том числе баллистические. Поэтому нельзя связать ту или иную атаку с чем-то конкретным.

Сегодняшняя атака, безусловно, одна из самых сложных и наглых со стороны России,

– сказал президент.

Оккупанты запустили много целей по гражданской инфраструктуре, по людям, по жилому сектору.

Удар был серьезным. Но вряд ли он связан с визитом Зеленского в Южно-Африканскую республику.

"Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные, человеческие прежде всего, гуманитарные, экономические отношения со странами африканского континента", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил: Россия хочет эксклюзивного присутствия в Африке, Латинской Америке, на других континентах. Украина на такое не претендует – наше государство выступает за хорошие продуктивные отношения. В этом и есть смысл свободы и конкуренции. Украина борется за право выбора – с кем жить и с кем работать.

Поэтому дело каждой страны – допускать или не допускать "особые" отношения с Россией.