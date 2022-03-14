Одна родила девочку, другая — не спаслась: какова судьба рожениц из роддома Мариуполя

Зверства России в Мариуполе поразили весь мир. Особым цинизмом оккупанты "отличились", обстреляв роддом и детскую больницу. К сожалению, не всем женщинам удалось уцелеть после рашистской бомбардировки.

После бомбежки роддома в Мариуполе в центре внимания оказались две роженицы. Они попали на кадры фотокорреспондента Евгения Малолетки, которые облетели не только украинские, но и мировые медиа.

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Истории двух рожениц из Мариуполя

На одном из снимков была изображена Марианна Подгурская. Женщина хоть и пострадала в результате обстрелов, однако не получила значительных ранений и смогла самостоятельно выбраться из заваленного здания. Уже через несколько дней жительница Мариуполя родила дочь.

Впрочем, кроме российских обстрелов, Марианне пришлось пережить и шквал комментариев зазомбированных россиян. Те вслед за своими пропагандистами цинично писали женщине, что бомбардировка родильного дома – "киношная постановка".

Марианна Подгурская / Фото Евгения Малолетки для АР

История женщины с другого фото, к сожалению, завершилась трагически. Роженицу, которую выносили на носилках из-под завалов, спасти не удалось. Хирург Тимур Марин, оперировавший женщину, отметил, что ее травмы были слишком тяжелыми. Не уцелел и ребенок.

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Всего 9 марта, в день обстрела родильного и детской больницы, в Мариуполе погибли три человека. Среди них – ребенок. Еще 17 человек получили ранения.

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